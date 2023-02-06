Считается, что знаменитые сады были построены в Вавилоне

Почему считается, да потому, что подтверждений их существования до сих пор не найдено, несмотря на многочисленные упоминания в древнегреческих и древнеримских источниках.

Висячие сады имели форму квадрата со стороной около 120 метров. И несколько ярусов. Высота конструкции - 60 метров. Наверх вода поднималась с помощью "винта Архимеда".

Это спиралевидная труба, которая закручивалась с помощью ветряного колеса и поднимала воду наверх.

Традиционно считается, что они были созданы либо полулегендарной царицей Шаммурамат, либо царем Навуходоносором II (правил ок. 605-561 гг. до н.э.), который построил их, чтобы утешить свою жену Амитис, так как она скучала по горам и зелени своей родины Мидии.

В любом случае 100% доказательств того, что сады существовали, до сих пор нет. Но подобные конструкции активно использовались в то время.

Висячие сады Семирамиды – это первый в мире…кондиционер! Каскад из садов со множеством деревьев, кустарников и виноградных лоз. Со стороны выглядел как красивая зеленая гора. Сады украшались прекрасными водопадами.

Но дело тут далеко не в эстетике. Ведь сады создавали уникальный комфортный микроклимат.

Подобные конструкции были распространены у ассирийцев и вавилонян. Они включали многокилометровые системы каналов, плотин и акведуков. По ним доставлялась вода и распределялась по всем уровням сада.

И жить в домах, расположенных в таких садах, было очень комфортно – воздух здесь был почти на 10 градусов прохладнее.