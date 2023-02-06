Александрийский маяк - единственное античное чудо света, которое выполняло вполне практическую функцию
Александрия - важный крупный портовый город. Маяк, с одной стороны, помогал морякам издалека увидеть, куда плыть. Вопрос очень актуальный, учитывая, что египетское побережье выглядело довольно однообразно.
С него было видно приближение врага. Александрию в принципе можно было атаковать только с моря, так как с других сторон естественной защитой служила пустыня.
Маяк располагался на юго-восточном углу острова Фарос в городе Александрия на северном побережье Египта. В высоту достигал до 118 метров. В основании - квадрат 30х30 метров.
Маяк пережил пять землетрясений, каждое из которых наносило ему серьезный урон. Но каждый раз маяк ремонтировали.
Как выяснили ученые уже в XX веке, Александрийский маяк располагался в крайне неудачном месте. Здесь сходятся две тектонические плиты - Аравийская и Африканская.
Окончательно его погубило мощное землетрясение 1323 года.
Руины маяка покоятся на дне Средиземного моря.
Султан Кает-бай восстанавливать маяк не стал и укрепил это место как часть своей береговой обороны.
В 1968 году во время археологической экспедиции, Александрийский маяк был вновь обнаружен под водой в районе Средиземного моря.
Опубликовано: Игнат Ветров