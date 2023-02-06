Гутерриш: мир движется к более масштабной войне, чем конфликт в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил мировую общественность о риске начала широкомасштабной войны с участием множества стран.

6 февраля генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш публично заявил, что по его мнению, в настоящей момент человечество может стать свидетелем более широкомасштабной войны, чем российско-украинский конфликт. Вместе с тем Гутерриш призвал лидеров всех государств сохранять самообладание и воздержаться от необдуманных внешнеполитических действий.

Примечательно, что ранее Антониу Гутерриш выступал за незамедлительный допуск российских сельскохозяйственных удобрений на мировые рынки вопреки западным санкциям.