МО РФ: свыше 300 российских военных привлечены к спасательным работам в Сирии

В Минобороны РФ сообщили, что свыше 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники привлечены к спасательным работам в Сирии.

6 февраля пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о том, что по личному поручению главы ведомства Сергея Шойгу к спасательным работам в Сирийской Арабской Республике, пострадавшей от мощного землетрясения, привлечены свыше 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники.

Помимо прочего, на авиабазе «Хмеймим» мобильная группа российских военных медиков готова к оказанию помощи пострадавшим, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств в ликвидации последствий стихийного бедствия.