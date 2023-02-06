Bloomberg: США могут ввести пошлины в 200% на алюминий из России

Журналисты газеты Bloomberg сообщили о намерениях администрации Вашингтона расширить санкции запада на российский алюминий.

Вечером понедельника американское информагентство Bloomberg сообщило, что в течение нынешней недели правительство Соединённых Штатов может объявить о введении двухстапроцентных пошлин на алюминий из России в рамках усиления санкционного давления, оказываемого на Кремль после начала российской спецоперации в Украине.

Известно, что в случае введения санкций против российского алюминия США прекратят закупать данный ресурс у Москвы не смотря на то, что доля алюминия из РФ в американском импорте превышает десять процентов.