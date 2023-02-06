Землеройка: Многие садоводы с ними борются, принимая за мышей или кротов

Однако землеройки в корне отличаются от других грызунов. Дело в том, что они настоящие хищники.

Питаются они слизнями, пауками, жуками, гусеницами, медведками и тд – всеми теми мелкими животными, которые на самом деле могут нанести вред вашему саду.

А вот корнеплоды, корни, листья они не трогают.

А еще: ласточки, мухоловки, трясогузки, синицы и тд. Эти птицы питаются всевозможными личинками, коконами, комарами, мошками и тд.

Дятлы абсолютно не портят деревья, как считают многие, и дупла образуются не из-за них, хотя вопрос спорный.

Птиц важно подкармливать, особенно зимой, когда еды для них остается в свободном доступе мало.