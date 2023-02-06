Россиянин попытался украсть тело Ленина из Мавзолея

Россиянин на фоне обострения психического заболевания попытался украсть тело Ленина из Мавзолея.

6 февраля газета «МК» сообщила о том, что сотрудники полиции задержали странного посетителя на Красной площади, который изначально вёл себя странно и говорил несуразно, но позже признался, что хотел похитить тело Ленина.

В отделе полиции мужчина подтвердил, что планировал похищение тела вождя коммунизма, правда, для чего он хотел совершить такую кражу, не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов.

В связи с неадекватным поведением горе-похитителя была вызвана «скорая психиатрическая помощь», которая смогла диагностировать неназванный диагноз у задержанного, оказавшегося разведённым 42-летним москвичом, работающим сборщиком мебели.