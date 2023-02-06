В Подмосковье будут выращивать королевских креветок

На новой акваферме, которая появится в Московской области в следующем году, компания «АДД Пауэр Рус» планирует выращивать до 450 тонн креветок ежегодно.

Специалисты построят систему бассейнов площадью примерно пять тысяч квадратных метров.

Они будут оснащены системами подогрева воды и аэрации.

Интересно, что производство будет практически безотходным.

Например, продукты жизнедеятельности креветок будут утилизироваться специальными системами очистки воды, высушиваться и впоследствии использоваться в качестве удобрения для тепличных овощей.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 875 млн рублей, на производстве будет организовано 100 новых рабочих мест.