В Москве 50-летний мужчина жестоко убил 74-летнюю мать и 73-летнего отца ножом

Убийство произошло на почве бытовых разногласий. Об этом сообщил убийца, который во всем признался. Об инциденте рассказали в MSK1.RU.

Обвиняемый занимает должность в Совете Федерации. По информации "Московского комсомольца", 50-летний Алексей Коновалов раньше работал "в секретной спецслужбе" и ушел в отставку "в звании полковника".

6 февраля он был задержан по подозрению в убийстве своих пожилых родителей. Мужчина сознался в содеянном, отца и мать он зарезал ножом, нанеся множественные удары.

В качестве мотива убийца назвал бытовые разногласия, которые продолжались у сына с родителями уже давно.