В Москве 50-летний мужчина жестоко убил 74-летнюю мать и 73-летнего отца ножом
2023-02-06 19:43
Убийство произошло на почве бытовых разногласий. Об этом сообщил убийца, который во всем признался. Об инциденте рассказали в MSK1.RU.
Обвиняемый занимает должность в Совете Федерации. По информации "Московского комсомольца", 50-летний Алексей Коновалов раньше работал "в секретной спецслужбе" и ушел в отставку "в звании полковника".
6 февраля он был задержан по подозрению в убийстве своих пожилых родителей. Мужчина сознался в содеянном, отца и мать он зарезал ножом, нанеся множественные удары.
В качестве мотива убийца назвал бытовые разногласия, которые продолжались у сына с родителями уже давно.
Опубликовано: Храмова Оксана