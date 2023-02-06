Агенты ФСО задержали мужчину, который пытался украсть Ленина из Мавзолея

Сотрудники Федеральной службы охраны произвели задержание гражданина на Красной площади, который намеревался выкрасть тело Владимира Ленина.

Пресс-служба ФСО уведомляет, что в ночь на понедельник мужчина, прогуливавшийся по Красной площади, был задержан на подходе к Мавзолею и доставлен в отделение полиции, поскольку планировал незаконно проникнуть в местонахождение тела Владимира Ленина.

По данным сотрудников Федеральной службы безопасности России, во время длительного общения с полицейскими задержанный признался, что действительно намеревался попасть на территорию Мавзолея, после чего хотел украсть тело Ленина, однако не смог реализовать свой план из-за задержания.