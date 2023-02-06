Эрдоган объявил недельный национальный траур по жертвам землетрясений в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился об объявлении национального траура по погибших в стране в ходе землетрясений.

В понедельник пресс-служба Тайипа Эрдогана сообщила, что президент объявил недельный национальный траур в Турции, который продлится неделю вплоть до 12 февраля. Известно, что в результате катаклизма на территории Турции погиб по меньшей мере 1651 человек, ещё свыше 11 тысяч оказались ранены.

По данным Эрдогана, одно из произошедших 6 февраля в Турции землетрясений достигло магнитуды в 7,8 баллом, став самым мощных с 1939 года.