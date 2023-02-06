ГПК: Украина копирует Польшу и Литву, строя забор на границе с Беларусью

Представитель белорусского Госпогранкомитета Дмитрий Любкин прокомментировал начало строительства забора на границе с Беларусью украинской стороной.

6 февраля представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Дмитрий Любкин дал интервью журналистам телеканала "СТВ", где сообщил, что украинские пограничники строят забор на отдельных участках белорусской границы, полностью копируя деятельность своих коллег из Польши и Литвы.

По мнению Любкина, действия сотрудников погранслужбы Украины бесполезны, поскольку они далеки от того, чтобы построить забор на всей длине границы с Беларусь. Также Дмитрий Любкин отметил, что строительство такого заграждения дорого обойдётся Киеву в финансовом плане, что делает мероприятие нецелесообразным.