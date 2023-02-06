Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на западе Нью-Йорка

Национальная метеослужба США сообщило, что на западе штата Нью-Йорк произошло землетрясение магнитудой 3,8.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, Национальная метеорологическая служба Соединённых Штатов сообщила о том, что жители города Буффало в западной части штата Нью-Йорк «почувствовали сильное землетрясение».

Отмечается, что по состоянию на данный момент неизвестно, есть ли какие-либо повреждения в результате произошедшего в Нью-Йорке землетрясения магнитудой 3,8.