Глава ООН: Мир движется «с широко открытыми глазами к широкомасштабной войне»

Поскольку риски эскалации на Украине возрастают, мир движется «с широко открытыми глазами к более широкомасштабной войне», заявил генсек ООН в понедельник перед Генеральной Ассамблеей.

«Война в Украине, климатический кризис, крайняя нищета … Мы начали 2023 год с того, что, по нашему мнению, мы столкнулись с проблемами, которых никогда не было в нашей жизни», — заявил Антониу Гутерриш.

Группа ученых, управляющая часами судного дня, также недавно подсчитала, что человечество никогда не было так близко к концу света, сейчас за 90 секунд до полуночи, напомнил Гутерриш.

«Мы должны проснуться и приступить к работе», — отметил он, перечисляя насущные проблемы человечества на 2023 год.

Первое место в этом списке, по его мнению, занимает война на Украине.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск напомнил в своей воскресной проповеди о десятках войн на земле, которые ведутся уже десятилетиями.