Полянский: семьи украинских пленных просят не возвращать их домой

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации рассказал, что родственники некоторых украинских военнопленных просят не возвращать их домой.

По его словам, семьи пленных объясняют это тем, что на Украине их близких снова отправят воевать.

Полянский отметил, что военнослужащие и их родственники рассказывают об ужасных условиях службы в ВСУ.

Они говорят, что их используют как пушечное мясо, а командование обращается с ними очень жестко.