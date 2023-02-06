Рамзан Кадыров поднял тему денацификации и демилитаризации Польши
Он напомнил, что, помогая вооружением Украине, Польша полностью истощила ресурсы своей армии.
«А что, если после успешного завершения спецоперации РФ решит денацифицировать демилитаризировать еще одну страну»,- предположил Кадыров.
Он сообщил, что лично у него такие намерения есть. Глава Чечни считает, что бороться с сатанизмом следует во всех странах Европы, и первая на очереди – Польша, передает РИА Новости.
По его мнению, в Польше сложилась сложная политическая обстановка, в доказательство он привел проведение ежегодного Марша автономии Силезии.
Рамзан Кадыров заявил, что регион должен получить независимость. А для этого там необходимо провести референдум, в организации которого поможет РФ, отметил он.
Опубликовано: Наталья Замечалова