Рамзан Кадыров поднял тему денацификации и демилитаризации Польши

Он напомнил, что, помогая вооружением Украине, Польша полностью истощила ресурсы своей армии.

«А что, если после успешного завершения спецоперации РФ решит денацифицировать демилитаризировать еще одну страну»,- предположил Кадыров.

Он сообщил, что лично у него такие намерения есть. Глава Чечни считает, что бороться с сатанизмом следует во всех странах Европы, и первая на очереди – Польша, передает РИА Новости.

По его мнению, в Польше сложилась сложная политическая обстановка, в доказательство он привел проведение ежегодного Марша автономии Силезии.

Рамзан Кадыров заявил, что регион должен получить независимость. А для этого там необходимо провести референдум, в организации которого поможет РФ, отметил он.