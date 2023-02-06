Кадыров призвал напасть на Польшу и избавить ее от сатанистов

Рамзан Кадыров заявил, что Россия должна бороться с сатанизмом на территории Польши.

Рамзан Кадыров написал в своем тг-канале, что он лично намерен бороться с сатанизмом в Польше, а также на территории всей Европы.

"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", - написал глава Чечни.

Также он добавил, что Польша находится на карте Европы сразу после Украины, поэтому он якобы должна следующей встать в очередь на "денацификацию".