Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь и Польша будет клянчить у США оружие, поскольку в Варшаве заявили о предстоящих поставках американских вооружений.

Он отметил, что из-за поддержки Украины Польша истощила свои военные ресурсы и теперь опасается, что Россия будет денацифицировать ее после завершения спецоперации.

Кадыров подчеркнул, что лично у него действительно есть такое намерение. Он также указал на сложную политическую ситуацию в Польше.

По его мнению, Россия может оказать помощь в проведении референдума в Силезии, которая давно заслужила независимый статус.