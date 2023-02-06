В Турции из-за землетрясения обрушилось свыше 5600 зданий, включая крепость Газиантепа

Власти Турции сообщили, что из-за мощного землетрясения в стране обрушилось свыше 5600 зданий, включая историческую крепость Газиантепа.

6 февраля генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар в официальном пресс-релизе заявил о том, что в результате произошедшего землетрясения магнитудой 7,7 на территории Турции обрушилось свыше 5600 зданий.

Ранее сообщалось, что в результате стихийного бедствия серьёзно повреждена расположенная на юге страны крепость Газиантепа, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО.