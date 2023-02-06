Илон Маск: Твиттер «начнет делиться доходами от рекламы с авторами»

Предприниматель опубликовал сообщение в соцсетях о новом инструменте монетизации в Твиттере.

По аналогии с другими крупными веб-площадками Твиттер теперь будет отдавать часть доходов от рекламы авторам. Имеется ввиду реклама, публикуемая в комментариях к постам.

Такая опция будет доступна только подписчикам Twitter Blue.

Илон Маск:

Twitter начнёт делиться доходами от рекламы с авторами, если в ветках комментариев будет реклама.

Пока это все подробности о новом инструменте монетизации.

До этого в Твиттере предлагались две программы монетизации: донаты читателей и финансовая поддержка подписчиков, имеющих доступ к эксклюзивному контенту.

Покупка подписки на Twitter Blue обойдется в 8 долларов в месяц.

У пользователей появляются привилегии: синяя галчка верификации, загрузка видео до 60 мин, возможность редактирования твитов и навигации, разные иконки приложения, а также некоторые другие опции.

ТикТок тоже делится частью прибыли от рекламы с ведущими пользователями. Им платят, если видео прерывается рекламой.

Такая же модель оплаты у YouTube, где автору видео предлагается половина дохода от рекламы.