Рамзан Кадыров заявил, что Польшу нужно подвергнуть демилитаризации и денацификации.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о специальной военной операции на территории Украины.

По словам Кадырова, на карте вслед за Украиной находится Польша. Кадыров призвал демилитаризировать и денацифицировать Польшу.

"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", - заявил Кадыров.

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