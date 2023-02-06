Кадыров призвал демилитаризировать и денацифицировать Польшу
2023-02-06 22:19
Рамзан Кадыров заявил, что Польшу нужно подвергнуть демилитаризации и денацификации.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о специальной военной операции на территории Украины.
По словам Кадырова, на карте вслед за Украиной находится Польша. Кадыров призвал демилитаризировать и денацифицировать Польшу.
"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", - заявил Кадыров.
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Опубликовано: Николай Скира