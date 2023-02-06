В Беларуси замечен рост интенсивности полетов западной военной авиации на границе

По словам заместителя командующего ВВС и войсками ПВО ВС РБ Анатолия Булавко, возле белорусских границ отмечается активизация полетов западной авиационной военной боевой и разведывательной техники.

Интенсивность полетов постоянно растет. Ранее речь шла о 30, максимум, 70 полетах в течение месяца. За прошлую неделю зафиксировано более 140 полетов у западных границ Беларуси, подчеркнул Булавко, отвечая на вопросы журналиста СТВ.

Он уточнил, что третью часть всех полетов составляет авиационная разведка, которая представлена и пилотируемой, и беспилотной авиацией.

В качестве примера Анатолий Булавко рассказал о ситуации, произошедшей во время недавних совместных белорусско-российских учений. Во время перелета белорусского самолета Ил-76 на калининградский аэродром из нейтральных вод Балтики авиацией НАТО велась слежка.

По его словам, только сопровождение из 2-х российских истребителей заставило натовские самолеты держаться на расстоянии.

