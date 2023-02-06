Репортёр канала LCI Давид Пюжадас утверждает, что западные планы по уничтожению экономики России провалились.

6 февраля Давид Пюжадас сообщил, что администрация Международного валютного фонда, которая ранее прогнозировала спад российского ВВП на 2,3 процента в 2023 году, изменила свои прогнозы, отметив, что ВВП России увеличится на 0,3 процента в этом году и на 2,1 процента в следующем.

По мнению Пюджаса, Центральный банк России и местные власти смогли оперативно совершить ряд действий, благодаря чесу российская экономика в ближайшие годы будет демонстрировать рост, в отличие от экономических показателей США и стран Европейского союза.

Примечательно, что накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников публично заявил, что главы западных государств начали признавать рост российской экономики и провал санкций в отношении Москвы.