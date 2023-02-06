В Москве задержали мужчину, который пытался украсть тело Ленина из Мавзолея
2023-02-06 22:38
Издание mk.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает о задержании мужчины, который ночью пытался проникнуть в Мавозолей.
По словам источника, 42-летний мужчина намеревался похитить тело Ленина, находящееся в Мавзолее.
Сообщается также, что задержанный в последнее время не работал и увлекался алкогольными напитками.
Источник уточняет, что у мужчины имеется психическое расстройство.
Опубликовано: Светлана Репина