Роману Костомарову отрезали обе стопы

Легендарный фигурист уже месяц находится в реанимации больницы в очень тяжелом состоянии.

Как сообщает Prozvezd.info со ссылкой на свои источник в московской больнице в Коммунарке, знаменитому фигуристу Роману Костомарову уже отрезали обе стопы.

Операция уже завершена, сейчас специалисты оценивают, насколько живы ткани - чтобы понять, какую тактику применять дальше.

Один из докторов, имеющих отношение к лечению Костомарова, считает, что возможны новые операции.

8 февраля спорстсмену исполнится 46 лет. Он с 10 января находится в реанимации в тяжелом состоянии. У фигуриста диагностирована пневмония, сепсис, а также двусторонний гидроторакс (скопление жидкости в плевральных полостях).

Костомаров до сих пор находится на аппарате ИВЛ, время от времени приходит в сознание, все время рядом с ним его супруга Оксана Домнина.