Госпогранкомитет Беларуси: строительство забора на границе бесполезно для Украины
2023-02-06 23:22
Представитель Госпогранкомитета Беларуси Дмитрий Любкин заявил, что строительство Украиной забора на границе – бесполезное дело.
По его мнению, Киев пытается копировать Литву и Польшу, когда троит на границе с Беларусью бетонные заграждения.
При этом Любкин отметил, что протяженность забора очень маленькая, и в ближайшее время на границе не появится более серьезное заграждение.
Он отметил, что белорусские пограничники хорошо подготовлены к провокациям на украинской стороне и проявляют бдительность.
Опубликовано: Светлана Репина