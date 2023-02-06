Госпогранкомитет Беларуси: строительство забора на границе бесполезно для Украины

Представитель Госпогранкомитета Беларуси Дмитрий Любкин заявил, что строительство Украиной забора на границе – бесполезное дело.

По его мнению, Киев пытается копировать Литву и Польшу, когда троит на границе с Беларусью бетонные заграждения.

При этом Любкин отметил, что протяженность забора очень маленькая, и в ближайшее время на границе не появится более серьезное заграждение.

Он отметил, что белорусские пограничники хорошо подготовлены к провокациям на украинской стороне и проявляют бдительность.