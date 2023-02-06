Peugeot отзывает в России 21 автомобиль для ремонта
2023-02-06 23:31
«Ростандарт» сообщает, что французский автопроизводитель Peugeot отзывает в России 21 автомобиль.
Речь идет об автомобилях Peugeot 408, проданный в период с декабря 2021 года по июль 2022 года.
Причиной отзыва стала некорректная установка противотуманных фар, из-за которой возможно неправильное направление света.
Ремонтные работы на этих машинах будут произведены бесплатно в ближайшем дилерском центре.
Опубликовано: Светлана Репина