Peugeot отзывает в России 21 автомобиль для ремонта

«Ростандарт» сообщает, что французский автопроизводитель Peugeot отзывает в России 21 автомобиль.

Речь идет об автомобилях Peugeot 408, проданный в период с декабря 2021 года по июль 2022 года.

Причиной отзыва стала некорректная установка противотуманных фар, из-за которой возможно неправильное направление света.

Ремонтные работы на этих машинах будут произведены бесплатно в ближайшем дилерском центре.