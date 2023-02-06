Матеуш Моравецкий: Польша готова взять на себя ответственность за создание нового мирового порядка

2023-02-06 23:39

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова взять на себя ответственность за создание нового мирового порядка.

По его словам, победить Россию недостаточно. Необходимо еще построить мир, в котором не будет места русскому империализму. 

Моравецкий подчеркнул, что восстановление Украины важно для безопасности всей Европы.

Он заявил о необходимости строительства совершенно новой политической и экономической архитектуры безопасности.

Опубликовано: Светлана Репина









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