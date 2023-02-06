Bloomberg: США планируют ввести пошлину на российский алюминий в 200%

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что США намерены ввести пошлину на российский алюминий в размере 200%.

По словам источников, в Соединенных Штатах долго обсуждали эту меру. В случае введения такой пошлины импорт российского металла в США практически прекратится.

Источники также утверждают, что США обвиняют Россию в демпинге цена на алюминий на американском рынке.

Россия – второй производитель алюминия в мире, а на российский металл приходится 10% всего импорта алюминия в США.