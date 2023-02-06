Bloomberg: самые крупные спонсоры Республиканской партии отказались поддерживать Трампа на выборах

Агентство Bloomberg сообщает, что правозащитная группа Чарльза и Дэвида Кохов Americans for prosperity отказалась поддерживать Дональда Трампа на президентских выборах.

Эта группа является одним из самых крупных спонсоров Республиканской партии. Отказ объяснили необходимостью найти нового лидера.

В Americans for prosperity считают, что такой подход поможет Соединенным Штатам выйти из политического тупика.

Там заявили, что написать новую страницу истории страны можно только после того, как будет перевернута страница прошлого.