Польша разочарована темпами работы ЕС над антироссийскими санкциями

Постпред Польши при Евросоюзе Анджей Садось заявил, что его страна разочарована медленной работой ЕС по подготовке новых антироссийских санкций.

По его словам, проект нового санкционного пакета можно было представить в течение месяца.

Садось подчеркнул, что страны Евросоюза теряют драгоценное время. Он пообещал, что тема санкций будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

Ранее Садось говорил о том, что в Евросоюзе есть проблемы с возмещением странам средств, направленных на военную помощь Украине.