Bloomberg: Россия поставила рекорд по морским перевозкам нефти

Агентство Bloomberg сообщает, что на прошлой неделе объем поставок российской нефти по морю достиг рекорда с июня 2022 года.

Аналитики связывают это с перенаправлением объемов, которые ранее поставлялись в Польшу и Германию напрямую.

За четыре недели совокупный объем поставок российской нефти вырос на 125 тыс. баррелей в сутки.

Одновременно с увеличением морских перевозок нефти из России практически на столько же сократились трубопроводные поставки.