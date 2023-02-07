На Украине арестовали 170 вагонов «Уралкалия» и «Беларуськалия»
2023-02-07 00:10
Служба безопасности Украины сообщила об аресте 170 вагонов с минеральными удобрениями «Уралкалия» и «Беларуськалия».
Сообщается, что речь идет об оптовой партии удобрений российского и белорусского производства.
По данным СБУ, изъято 11,8 тысяч тонн продукции на общую сумму почти в 2,7 млн долларов.
Арестованные вагоны находились в Николаеве в Морском специализированном порту, принадлежащем бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Опубликовано: Светлана Репина