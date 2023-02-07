Новое землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Гёксуне в Турции

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в Турции мощностью в 5 баллов по шкале Рихтера.

В ночь на вторник турецкое сейсмологическое агентство экстренно сообщило, что на территории провинции Кахраманмараш в городе Гёксуне зафиксированы новые подземные толчки, которые являются пятибалльным землетрясением. По данным Минздрава Турции, к текущему моменту в стране обнаружены тела 2316 погибших по итогам катаклизмов, начавшихся 6 февраля.

Также Европейский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения возле Тайваня, магнитуда которого составила 5,1 баллов. В понедельник днём землетрясения распространились на Сирию, где погибло свыше тысячи человек. Кроме того, подземные толчки фиксировали в городе Батуми на территории Грузии, американском штате Нью-Йорк и на юге Казахстана.