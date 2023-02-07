Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 тысяч человек

В Турции произошло огромной силы землетрясение, погубившее тысячи жизней людей.

В Турции продолжает увеличиваться число людей, которые погибли от землетрясения, произошедшего накануне на юго-востоке страны. Также толчки проиpошли на территории Сирии.

На данный момент официально известно о том, что всего около 17 тысяч человек стали жертвами трагедии: 2379 погибли и 14483 ранены.

"Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2379, раненых - до 14 483. Из-под завалов спасли более 7,8 тыс человек", - пишет РИА Новости.