Reuters: датчане протестуют против отмены государственного праздника ради увеличения оборонного бюджета

Агентство Reuters сообщает, что на улицы Копенгагена вышли тысячи людей в знак протеста против отмены государственного праздника.

Датское правительство предложило законопроект, предусматривающий отмену Дня Великой молитвы ради увеличения финансирования оборонных расходов.

Это христианский праздник, который празднуют на четвертую пятницу после Пасхи.

Об отмене праздника в Дании заговорили в конце прошлого года, объясняя это увеличением расходов на оборону из-за украинского конфликта.