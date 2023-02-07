В Индии студент оказался в аудитории с 500 девушками и потерял сознание

Издание The Times of India сообщает, что 17-летний студент колледжа в индийском Сундаргархе во время экзамена увидел, что он единственный мужчина в аудитории среди 500 девушек.

После этого он разволновался, у него началась головная боль и поднялась температура. В итоге парень потерял сознание.

Родственники молодого человека рассказали, что он очень застенчивый, поэтому растерялся среди такого количества девушек.

Тем временем администрация колледжа считает, что парень неправильно указал пол в анкете, поэтому и попал в женскую аудиторию.