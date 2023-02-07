Полянский: Запад открыто призывает к разделу России
2023-02-07 01:12
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад в открытую призывает к разделу России.
Во время выступления в Совбезе ООН он сказал, что Украина является лишь слепым оружием в руках «коварного врага» России.
Полянский подчеркнул, что на Западе по-прежнему вынашивают антироссийские проекты и пытаются решить русский вопрос окончательно.
В качестве примера он привел слова евродепутата от Польши Анны Фатыги, которая заявила об очевидных преимуществах распада России.
Опубликовано: Светлана Репина