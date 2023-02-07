Полянский: Запад открыто призывает к разделу России

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад в открытую призывает к разделу России.

Во время выступления в Совбезе ООН он сказал, что Украина является лишь слепым оружием в руках «коварного врага» России.

Полянский подчеркнул, что на Западе по-прежнему вынашивают антироссийские проекты и пытаются решить русский вопрос окончательно.

В качестве примера он привел слова евродепутата от Польши Анны Фатыги, которая заявила об очевидных преимуществах распада России.