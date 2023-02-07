Салливан: аэростат позволил США получить данные о китайской разведке

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что наблюдение за китайским аэростатом позволило получить полезные данные.

Он пояснил, что США теперь располагают новой информацией о разведывательном потенциале Китая, поскольку долго следили за зондом.

Салливан отметил, что получены сведения о методах ведения разведки аэростатом и его возможностях.

Он пообещал, что информация, полученная по результатам исследования обломков аэростата, будет представлена общественности.