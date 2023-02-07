Бывший европарламентарий от Франции Флориан Филиппо заявил, что недавний коррупционный скандал на Украине указывает на неправомерное использование военной помощи Киевом.

Он отметил, что вся помощь, которую отправляет на Украину Запад, полностью расхищается.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что увольнение нескольких высокопоставленных украинских чиновников из-за обвинений в коррупции уже не изменит мнение ЕС.

Тем временем республиканцы в США требуют провести аудит помощи, предоставленной Украине.