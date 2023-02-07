Историк Миронов: землетрясение в Турции и Сирии показало истинную суть Запада
2023-02-07 02:18
Историк Григорий Миронов заявил, что землетрясение в Сирии показало истинную сущность Запада.
Он отметил, что практически все западные политики проигнорировали эту трагедию, предложив помощь только Турции.
Миронов подчеркнул, что это указывает на избирательность политики запада и лицемерие.
Он обратил внимание на то, что Сирия неинтересна западным странам, а Европа и США помогают только тогда, когда им это выгодно.
Опубликовано: Светлана Репина