Историк Григорий Миронов заявил, что землетрясение в Сирии показало истинную сущность Запада.

Он отметил, что практически все западные политики проигнорировали эту трагедию, предложив помощь только Турции.

Миронов подчеркнул, что это указывает на избирательность политики запада и лицемерие.

Он обратил внимание на то, что Сирия неинтересна западным странам, а Европа и США помогают только тогда, когда им это выгодно.