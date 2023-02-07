Фанаты шутят, что актер Бен Аффлек скорее предпочел бы попасть в кофейню Dunkin, чем на церемонию Грэмми

"Кто-нибудь, купите Бену Аффлеку сигарету и кофе dunkin": пользователи Твиттера активно подшучивали над актером, комментируя фото и видео с ним, сделанные на церемонии Грэмми.

Мероприятие 5 февраля ознаменовало первое совместное появление Лопес и Аффлека на Грэмми.

Пара, получившая прозвище Беннифер, впервые встретилась в начале 2000-х, обручилась в 2003 году и рассталась в 2004 году.

Позже они воссоединились почти 20 лет спустя и поженились в 2022 году.

Лопес, которая вручила Гарри Стайлсу награду за лучший поп-вокальный альбом в начале шоу, пришла на мероприятие в платье от Gucci и украшениях Bulgari.

Про ее спутника же многие люди в социальных сетях шутили, что Аффлек выглядел так, будто он предпочел бы быть в своей любимой кофейне Dunkin.

- Кто-нибудь, купите Бену Аффлеку сигарету и кофе dunkin.

- Можем ли мы угостить Бена Dunkin?

- Бен Аффлек так сильно хочет быть дома с Dunkin’ coffee.

Комментарии продолжали сыпаться, и конца им не было видно.

Все шутки ссылаются на пристрастие Аффлека к сети кофеен и пончиков. Аффлека, который родом из Кембриджа, штат Массачусетс, за эти годы много раз фотографировали с чашкой кофе Dunkin.

В 2019 году актер сказал Collider, что пьет Dunkin сoffee каждый день.