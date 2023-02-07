Великобритания рассматривает возможность введения цифровой валюты

Великобритания рассматривает возможность запуска цифрового фунта, соответствующие планы в настоящее время обсуждаются с центральным банком, сообщило министерство финансов.

Цифровой фунт будет выпущен Банком Англии, в отличие от нестабильных корпоративных криптовалют, таких как биткойн и эфир, и может использоваться потребителями и предприятиями для повседневных платежей как в магазине, так и в Интернете.

Цифровая валюта не будет введена до второй половины этого десятилетия и должна не заменить наличные деньги, а дополнить их.

«Наличные будут по-прежнему существовать», — заявил министр финансов Джереми Хант: «Цифровой фунт, выпущенный и обеспеченный Банком Англии, может стать новым надежным, доступным и простым в использовании способом оплаты».

По словам министра, сегодня следует изучить все возможности, одновременно защищая финансовую стабильность.

Цифровой фунт будет использоваться через функцию кошелька смартфона или смарт-карты. Он служит исключительно платежным средством, проценты по таким вкладам выплачивать не планируют.