Великобритания рассматривает возможность введения цифровой валюты
Великобритания рассматривает возможность запуска цифрового фунта, соответствующие планы в настоящее время обсуждаются с центральным банком, сообщило министерство финансов.
Цифровой фунт будет выпущен Банком Англии, в отличие от нестабильных корпоративных криптовалют, таких как биткойн и эфир, и может использоваться потребителями и предприятиями для повседневных платежей как в магазине, так и в Интернете.
Цифровая валюта не будет введена до второй половины этого десятилетия и должна не заменить наличные деньги, а дополнить их.
«Наличные будут по-прежнему существовать», — заявил министр финансов Джереми Хант: «Цифровой фунт, выпущенный и обеспеченный Банком Англии, может стать новым надежным, доступным и простым в использовании способом оплаты».
По словам министра, сегодня следует изучить все возможности, одновременно защищая финансовую стабильность.
Цифровой фунт будет использоваться через функцию кошелька смартфона или смарт-карты. Он служит исключительно платежным средством, проценты по таким вкладам выплачивать не планируют.
Опубликовано: Тарас Медведев
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