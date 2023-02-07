В Угледаре украинские военные расстреляли польских наемников, рассказали пленные
Как отмечают официальные представители ДНР, между поляками украинцами на лини соприкосновения возник конфликт, в результате всушники открыли огонь по наемникам.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что результаты радиоперехвата и показания пленных свидетельствуют о том, что польские наемники отказываются подчиняться ВСУ и вступают в конфликт.
Гагин подтвердил агентству, что ему известно лишь о том, что были казнены иностранные военнослужащие.
Опубликовано: Тарас Медведев
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