В Угледаре украинские военные расстреляли польских наемников, рассказали пленные

Как отмечают официальные представители ДНР, между поляками украинцами на лини соприкосновения возник конфликт, в результате всушники открыли огонь по наемникам.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС, что результаты радиоперехвата и показания пленных свидетельствуют о том, что польские наемники отказываются подчиняться ВСУ и вступают в конфликт.

Гагин подтвердил агентству, что ему известно лишь о том, что были казнены иностранные военнослужащие.