Перечень стран, где биткойн является законным и стран где его использование запрещено

Можете ли вы использовать биткойн или нет, зависит от того, в какой стране вы находитесь. Узнайте больше о правовом статусе биткойна.

Одноранговая цифровая валюта Биткойн дебютировала в 2009 году, представив миру концепцию децентрализованного финансирования.

Налоговые органы, правоохранительные органы и регулирующие органы по всему миру все еще обсуждают, как его контролировать.

Многие потребители задаются вопросом, могут ли они легально применять биткойн.

Несмотря на его использование для покупки товаров и услуг, до сих пор нет единых международных законов, регулирующих биткойн.

Биткойн может использоваться анонимно для проведения транзакций между любыми владельцами счетов по всему миру. Это вызвало некоторые валютные проблемы у правительств.

Некоторые законодатели и официальные лица могут не поддерживать его использование из-за отсутствия контроля и незаконных связей.

Другие уже ввели правила в соответствии с законами своей страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в попытках сократить его использование в этих целях.

Price Waterhouse Coopers (PwC) создала отчет о глобальном регулировании криптовалют.

В отчете определены отдельные страны, правительства которых поручили своим финансовым регулирующим органам разработать правила и приоритеты для финансовых учреждений в отношении криптовалют и их использования в ПОД / ФТ1.

Развитые страны, которые разрешают использовать биткойн в транзакциях и разработали формы регулирования: США, Канада и Великобритания, Дания, Германия, Япония, Швейцария, Испания, Великобритания.

Страны с неявными запретами: Камерун, Центральноафриканская Республика, Габон, Гайана, Лесото, Ливия, Зимбабве.

Страны с абсолютными запретами: Qatar, Саудовская Аравия, Китай.

Можно ли попасть в тюрьму за использование криптографии?

Если вы используете криптографию для законных личных и деловых целей, не должно быть никаких оснований для тюремного заключения за использование криптографии.

Однако незаконная деятельность с использованием криптографии может привести к неприятностям, как многие узнали с момента появления криптографии.