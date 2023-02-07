Перечень стран, где биткойн является законным и стран где его использование запрещено
Можете ли вы использовать биткойн или нет, зависит от того, в какой стране вы находитесь. Узнайте больше о правовом статусе биткойна.
Одноранговая цифровая валюта Биткойн дебютировала в 2009 году, представив миру концепцию децентрализованного финансирования.
Налоговые органы, правоохранительные органы и регулирующие органы по всему миру все еще обсуждают, как его контролировать.
Многие потребители задаются вопросом, могут ли они легально применять биткойн.
Несмотря на его использование для покупки товаров и услуг, до сих пор нет единых международных законов, регулирующих биткойн.
Биткойн может использоваться анонимно для проведения транзакций между любыми владельцами счетов по всему миру. Это вызвало некоторые валютные проблемы у правительств.
Некоторые законодатели и официальные лица могут не поддерживать его использование из-за отсутствия контроля и незаконных связей.
Другие уже ввели правила в соответствии с законами своей страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) в попытках сократить его использование в этих целях.
Price Waterhouse Coopers (PwC) создала отчет о глобальном регулировании криптовалют.
В отчете определены отдельные страны, правительства которых поручили своим финансовым регулирующим органам разработать правила и приоритеты для финансовых учреждений в отношении криптовалют и их использования в ПОД / ФТ1.
Развитые страны, которые разрешают использовать биткойн в транзакциях и разработали формы регулирования: США, Канада и Великобритания, Дания, Германия, Япония, Швейцария, Испания, Великобритания.
Страны с неявными запретами: Камерун, Центральноафриканская Республика, Габон, Гайана, Лесото, Ливия, Зимбабве.
Страны с абсолютными запретами: Qatar, Саудовская Аравия, Китай.
Можно ли попасть в тюрьму за использование криптографии?
Если вы используете криптографию для законных личных и деловых целей, не должно быть никаких оснований для тюремного заключения за использование криптографии.
Однако незаконная деятельность с использованием криптографии может привести к неприятностям, как многие узнали с момента появления криптографии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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