Япония официально заявила о незаконности оккупации Южных Курил

Каждый год в Японии проводится Общенациональный митинг за возвращение северных территорий.

Во вторник это мероприятие возглавляли премьер Фумио Кисида и глава МИД Ёсимаса Хаяси. В нем участвовали и ряд других политических деятелей.

По окончании митинга был подписан официальный документ, в тексте которого указывалась недопустимость оккупации 4 южных островов Курильской гряды.

В марте прошлого года Москва объявила, что прекращает переговоры по мирному договору с Токио. Теперь термин незаконная оккупация в отношении гряды Хабомаи стал официальным.