Япония официально заявила о незаконности оккупации Южных Курил
Каждый год в Японии проводится Общенациональный митинг за возвращение северных территорий.
Во вторник это мероприятие возглавляли премьер Фумио Кисида и глава МИД Ёсимаса Хаяси. В нем участвовали и ряд других политических деятелей.
По окончании митинга был подписан официальный документ, в тексте которого указывалась недопустимость оккупации 4 южных островов Курильской гряды.
В марте прошлого года Москва объявила, что прекращает переговоры по мирному договору с Токио. Теперь термин незаконная оккупация в отношении гряды Хабомаи стал официальным.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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Наталья
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