Актриса Татьяна Васильева осудила коллегу Дмитрия Назарова, сравнив его слова с «лаем каких-то собачонок»

Театральный мир России возмущен громкими высказываниями Назарова, выступившего против СВО. Актера уволили из МХТ и лишили съемок в кино.

Поступок Дмитрия Назарова резко осудила его коллега - легенда театра и кино Татьяна Васильева, сообщает СтарХит. В программе «Самое время» на Первом канале в интервью с Екатериной Стриженовой звезда высказала свое недовольство и возмущение.

"Это все, на что он способен? Прошу прощения, это бездарный лай каких-то собачонок, озлобленных неизвестно на что. В чем его ущемили? На что они озлобились? Он постоянно на экране, его любят. Откуда такая неистовая ненависть. За то, что случилось?", - задалась вопросами Васильева.

По мнению артистки, Россия борется за правое дело, страну фактически уничтожают на глазах: западный мир объединился против Росии.

"Чем больше это происходит, тем больше понимаю, что я люблю Россию, ощущаю себя россиянкой. Если бы мне было меньше лет, тоже бы поехала туда. Научилась всему! Я такая патриотка сейчас!", - призналась звезда.

Актриса всем уехавшим говорит «до свидания». Ей не интересно, кто и чем занимается, как живет. Она при этом предостерегает: «Только помалкивайте. Если выступаете там, то сюда не нужно возвращаться».