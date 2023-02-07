Арестович предсказал раздел Украины по корейскому сценарию

Блогер Алексей Арестович уверен, что Украины разделится на две части по корейскому сценарию, пишет издание «Страна».

Украинский конфликт может завершиться совсем не так, как планируют власти на Банковой.

Киеву сегодня необходимо не менее 400 тысяч универсальных солдат и мощная поддержка натовскими вооружениями, но этого не стоит ожидать даже в ближайший год, считает Арестович.

Тотально зависимая от воли Запада Украины по словам Арестовича должна уже сегодня проработать сценарий, обкатанный после войны на Корейском полуострове.

В роли Южной Кореи при этом Украина способна получить от своих союзников и противников немало бонусов уверен политик.

Он добавил, что Западу следует создавать Южную Корею с гарантиями. При этом Арестович выразил мнение, что при таком варианте Украина может получить немало бонусов.