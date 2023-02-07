О чем жалеют практически все эмигранты, покинувшие Россию

Уезжая, как им кажется, в лучший мир, где якобы веселее, для россиян зачастую там не так уютно и радостно, как на Родине.

Покинувшие страну россияне - продуманно или импульсивно - спустя время сталкиваются на чужбине не только с проблемами, но и с тоской. О чем они жалеют больше всего?

Учитывая, что далеко не все выезжают семьями, они вскоре начинают грустить по своим родным. Оставшимся в России старикам тоже не очень приятно от мысли, что их дети и внуки вряд ли подадут им заслуженный стакан воды.

А множество классных воспоминаний на чужбине превращаются в источник меланхолии. Не добавляют оптимизма и раздумья о любимых местах. Воспоминания о своей улице, школе, универе – всё это давит на чувственное сердце русского мигранта.

Особняком стоит также разница в традициях. Есть вещи, которые в других странах нельзя делать так беззаботно, как в России. Елка, снег на Новый Год, тазик оливье - как без них? Без первомайских шашлыков? Задушевных разговоров с подругой на кухне?

Тем не менее, придется привыкать ходить по дому в обуви (США), свыкнуться с нерасторопностью костариканцев и т.д.

И ассимиляция - дело не недели или месяца. Порою русский – это навсегда, потому стать своим человек полностью в новом обществе у россиянина вряд ли получится.

Вне зависимости от того, как человек устроился на новом месте, каких людей там повстречает, ему не удастся так просто выкинуть из головы землю, где он прожил большую часть жизни.

Уезжая, как им кажется, в лучший мир, где якобы веселее, для россиян зачастую там не так уютно и радостно, как на Родине.