Билл Гейтс посоветовал Илону Маску не летать на Марс, а использовать деньги более рационально

Соучредитель Microsoft призывает тратить деньги на вакцины против кори, а не на космические путешествия, но он думает, что Маск когда-нибудь станет "великим филантропом".

Репортер Би-би-си Амол Раджан недавно спросил соучредителя Microsoft об основателе SpaceX Илоне Маске: тратить целое состояние на финансирование поездок на Марс, это хорошее использование денег или нет?

“На мой взгляд, нет”, - сказал Гейтс, добавив, что на Земле "определенно" есть более насущные проблемы, которые нужно решать.

Билл Гейтс:

На самом деле полет на Марс стоит довольно дорого. Вы можете купить вакцину от кори и спасти жизни, 1000 долларов за каждую спасенную жизнь, и это как бы дает вам основания, например, не лететь на Марс.

Бил Гейтс выразил надежду, что Илон Маск в будущем станет филантропом:

Я думаю, когда-нибудь он станет великим филантропом. Очевидно, что такие явления, как Tesla, оказывают положительное влияние, даже не будучи формой филантропии.

Я не думаю, что он потратит [свои деньги] на себя. Так что да, я думаю, что когда-нибудь он присоединится к числу филантропов, используя свою изобретательность.

Гейтс, чье состояние, по данным Forbes, составляет чуть более 105 миллиардов долларов, также уверен, что Маск (второй по богатству человек в мире с 184 миллиардами долларов) присоединится к нему и таким богатым донорам, как Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway, Джефф Безос из Amazon.

Билл Гейтс отметил, что компания электромобилей Маска Tesla уже делает доброе дело: стимулирует переход к электромобилям, что, в свою очередь, помогает сократить выбросы углерода, связанные с изменением климата.